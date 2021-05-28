جامعة السليمانية.. مشاريع اطروحات شعراء عرب خدموا القضية الكوردية

2021/05/28 | 16:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصصت جامعة السليمانية مشاريع بحث لنيل شهادة الدكتوراه حول علاقة شعراء عرب، بالكورد عملوا على تعريف العالم بالقضية الكوردية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور زينو رئيس لجنة الثقافة في كلية اللغات بجامعة السليمانية في بيان، ان المشرفين على اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القسم العربي بكلية اللغات في الجامعة، اختاروا شعراء معروفين في الوسط العربي والذين لهم قراء في الوسط الكوردي، اذ اختار البروفيسور الدكتور ظاهر لطيف كريم، عناوين، " سيمياء الثقافة النصية-أدونيس أنموذجا "، وكذلك " البنية السردية في شعر نازك الملائكة".

واضاف، فيما اختارت البروفيسور د.



نيان نوشيروان اطروحة دكتوراه بعنوان " تجليات البنيوية التكوينية في شعر مظفر النواب "، بينما اختار البروفسيور د.



هيرش محمد أمين اطروحة بعنوان " الملامح السردية في الروايات أحمد السعداوي " وكذلك " الأنساق المضمرة والثقافية في الخطاب الشعري عند الجواهري" للبروفيسور د.



اسماعيل البرزنجي.

وفي هذا الصدد تم تنظيم ندوة علمية لتعزيز هذه العناوين وعملها بحضر لجنة مختصة لاثراء طلبة الدكتوراه في مجالاتهم.

PUKmedia خاص

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