صور.. فتيات يشجعن على ركوب الدراجات الهوائية

2021/05/28 | 21:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت طالبات كلية التربية في شارزور، يوم الجمعة، فعالية ركوب الدراجات، بهدف التشجيع على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، ونشر التوعية بشأن اهمية الرياضة وايضا، التوعية بمخاطر فايروس كورونا وسبل الوقاية منه وذلك في قضاء شارزور بمحافظة السليمانية

PUKmedia خاص

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