صورة تنعش آمال مشجعي ريال مدريد بانضمام مبابي إلى الفريق الملكي

2021/05/29 | 09:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أحيت صورة جمعت هداف ريال مدريد، كريم بنزيما، ومواطنه نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، في معسكر المنتخب الفرنسي، آمال مشجعي ريال مدريد بانضمام مبابي إلى الفريق الملكي.

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ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية أن الكثير من مشجعي ريال مدريد يأملون في أن يتوصل فريقهم إلى اتفاق مع النجم الفرنسي هذا الصيف.

وقالت الصحيفة إنه تأكد توقيع اللاعب ديفيد ألابا، الجمعة، لكن مبابي هو الوافد الذي ترغب معظم الجماهير في رؤيته في ملعب سانتياغو برنابيو.

ومع مجاورة بنزيمة لمبابي هذا الصيف في منتخب فرنسا في كأس أمم أوروبا، يأمل المشجعون في أن يساعد ذلك في إتمام الصفقة المنتظرة.

ويمكن للاعب المكنى "كيكي" والمرتبط بعقد مع الفريق المملوك قطريا حتى 2022، أن يمدّد عقده أو اختيار مغامرة جديدة مع أحد أكبر الأندية القارية.

يكرّر مبابي، القادم من موناكو في 2018 في ثاني أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم وراء زميله البرازيلي نيمار، أنه لا يزال "يفكّر" في موضوع انتقاله إلى أحد الأندية "الثقيلة" قاريا ما قد يمهّد له الطريق لنيل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

"الحرة"

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