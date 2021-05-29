ممثل خامنئي يصف مقاطعي الانتخابات الرئاسية بتاركي الإسلام

2021/05/29 | 14:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شن ممثل المرشد الإيراني وخطيب الجمعة في مدينة مشهد أحمد علم الهدى، هجوما عنيفا على الإيرانيين الذين يعتزمون مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووصف علم الهدى وهو أيضا والد زوجة إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية وصاحب الحظوظ الأكبر للفوز في الانتخابات، وصف مقاطعة الانتخابات في إيران بمثابة ترك الإسلام، والذين لا ينوون المشاركة فيها بأنهم غير مسلمين، مضيفا ان قيام المرشد بإصدار فتاوى حول أن المشاركة في الانتخابات واجب ديني يستند إلى روايات إسلامية.

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