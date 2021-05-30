استمرار العمل بالحظر الجزئي لمكافحة كورونا

2021/05/30 | 21:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني استمرار العمل بالحظر الجزئي في العراق في اطار جهود مكافحة انتشار فايروس كورونا.

وقالت الخلية في بيان لها يوم الاحد، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تؤكد استمرار العمل بالحظر الجزئي والذي يبدأ من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحا".

PUKmedia / متابعة

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