كركوك تحيي ذكری تاسیس الاتحاد الوطني

2021/05/31 | 18:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 1/6/1975 تاسس الاتحاد الوطني الكوردستاني بقيادة فقيد الامة الرئيس مام جلال، هذا الحزب المناضل الذي حقق الكثير من الانجازات منذ تاسیسه وحتی يومنا هذا فكان سباقا في تحقيق طموحات جماهیر شعب كوردستان من خلال نضاله الدؤب من اجل ترسیخ الديمقراطية والتعایش السلمي بین مكونات الشعب العراقي.

ونحن اذ نحتفل بالذكری 46 لتاسیس الاتحاد الوطني الكوردستاني لابد ان نحيي شهداء هذا الحزب العريق الذين ضحوا بدمائهم من اجل ان تبقی كوردستان حرة وعزیزة.

كان لـ PUKmedia، هذه اللقاءات مع عدد من مثقفي كركوك الذين قدموا تهانیهم الحارة بهذه الذكری العطرة .

يقول برهان الحاج سليمان مسؤول الاعلام في مكتب تنمية الفكر والتوعية: بمناسبة الذكرى الـ 46 لتأسيس اتحادنا الوطني الكوردستاني، اتقدم باسم رزگار حاجی حەمە مسؤول مكتب تنمية الفكر والتوعية وبأسم سائر الرفاق في المكتب، باسمى آيات التهاني والتبريكات الى ذوي الشهداء والمؤنفلين، والمناضلين القدامى، وكافة أبناء شعبنا، بهذه الذكرى المباركة، كما ونعاهد رئيسنا الخالد مام جلال على أن نبقى سائرين على خطاه ودرب الاتحاد الوطني الكوردستاني ونهجه الوطني الداعم للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير، خصوصا بعد مؤتمر الرابع (مؤتمر التجديد).

ويقول يوسف طيب مدير البیت الثقافي في كركوك، بمناسبة الذكرى الـ 46 لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، يسرنا باسم البيت الثقافي كركوك ان نوجه لقيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني والى كافة اعضاء وكوادر ومؤيدي ومناصري الاتحاد احر التهاني وأطيب التبريكات والامنيات الحارة، بهذه المناسبة نحيي الدور البطولي والكفاحي المشهود للاتحاد الوطني الكوردستاني وتضحيات شهدائه الابطال ومناضليه عبر هذه السنين من اجل تحرير العراق وتقدمه ودفاعا عن حقوق الشعب العراقي بكل مكوناته، ونحن نعتز بمواقف الاتحاد الوطني في دعم المثقفين في كركوك حيث كان اول الداعمين للبيت الثقافي وكذلك من خلال فتح مطبعة في كركوك باسم ازاد هورامي وفتح قناة فضائية ناطقة بلغات كل مكونات كركوك كل هذا ان دل على شئ انما يدل على ان نهج الاتحاد الوطني هو نهج ثقافي وداعم للثقافة والادب في المحافظة .

وتقول ناسكه سلام مديرة مكتبة كركوك المركزية، بمناسبة الذکری السادسة والاربعين لتأسيس الاتحاد الوطني الکوردستاني تتقدم ادارة مكتبة كركوك المركزية بأحر التهاني وأسمی التبريکات الی جميع کوادر وتنظيمات وجماهير الاتحاد الوطني الكوردستاني، متمنية دوام التقدم والنجاح وتحقيق جميع الاهداف التي يؤمن بها هذا الحزب المناضل ويعمل من اجلها ونتمنی لشعبنا الکوردي المزيد من الانتصارات.

إن تأسيس الاتحاد الوطني الکوردستاني قبل 46 عاما، کان نقلة نوعية في الفکر السياسي الکوردي في تلك الفترة الحالکة من تاريخ الشعب الکوردي، وها هو يواصل مسيرته النضالية من اجل خدمة الشعب الکوردي وبناء المجتمع المدني الکوردستاني ومسيرته في بناء العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.

اما سیروان بيلانه مدير الثقافة والفنون في كركوك فقد تحدث الينا قائلا: باسمي وباسم مديرية الثقافة والفنون في كركوك اتقدم باجمل التهاني والتبريكات الی قيادة وكوادر الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي كان دوما سندا للحركة الثقافية والفنية في كوردستان عامة وكركوك خاصة رغم كل المعوقات والظروف وهنا لابد ان نشير بشكل خاص لدور المرحوم الرئيس ( مام جلال ) الذي كان داعما دائما للثقافة والفنون في كركوك .

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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