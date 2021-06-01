2021/06/01 | 22:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أمراً بتكليف الفريق الركن سعيد حربية قائداً لعمليات سومر.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار في بيان تلقى "ناس" (1 حزيران 2021)، انه "بناءً على طلب محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، كلّف رئيس الوزراء الفريق الركن سعد حربية قائداً لعمليات سومر".

من جهته تحدث حربية لـ "ناس"، قائلاً: انه "لم يصدر كتاب رسمي لحد الآن بتكليفي بقيادة عمليات سومر، لكن محافظ ذي قار اتصل بي وأبلغني، وكذلك مكتب رئيس مجلس الوزراء أبلغني بالأمر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يكلف الفريق الركن سعد حربية بمهام قائد عمليات سومر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يكلف الفريق الركن سعد حربية بمهام قائد عمليات سومر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).