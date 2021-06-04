خامنئي: حملات مقاطعة الانتخابات تهدف لاجتثاث جذور الإسلام والحاكمية الدينية

2021/06/04 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف المرشد الإيراني علي خامنئي معارضي الداخل في إيران بـالأعداء في إشارة الى حملات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية وقال إن التصويت واجب شرعي.

وشدد خامنئي خلال كلمة متلفزة على أن الاحباطات وسوء الإدارة يجب إصلاحها عبر المشاركة في الانتخابات وليس في التخلي عنها.

وأضاف المرشد الإيراني ان ايران تعيش في أجواء الانتخابات وهناك من يريد أن يثني عزيمة الشعب في المشاركة بهدف اجتثاث جذور الإسلام وحاكمية الشعب الدينية.

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