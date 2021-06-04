بالوثيقة: الداخلية العراقية تحسم الجدل بشأن طبيعة انفجار الكاظمية

2021/06/04 | 15:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية العراقية - قسم المتفجرات، اليوم الجمعة، سبب الانفجار الذي وقع في مدينة الكاظمي شمالي بغداد....

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