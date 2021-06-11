عالم فلك لا يستبعد بداية عصر جليدي جديد !

2021/06/11 | 14:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أليكسي أوسكين، الباحث في جامعة

موسكو، أن النشاط الشمسي في السنوات

الأخيرة تغير بصورة غير متوقعة، ما قد

يؤدي إلى بداية عصر جليدي مصغر بدلا من

الاحتباس الحراري.

ويقول، "نلاحظ حاليا في سنوات النشاط

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