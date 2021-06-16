على أعتاب أنعقاد المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي - عطا عباس خضير

2021/06/16 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عطا_عباس_خضير على أعتاب أنعقاد المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي وجهات في النظر …عطا عباسما بين " الأ-;-نصار " و " رفاق الداخل " ! … مثل العام 1979 منعطفا هاما في حياة الشيوعيين العراقيين وحزبهم السياسي .



فقد أ-;-جبرت الحملة الظالمة والشرسة من قبل نظام صدام حسين الدكتاتوري ، أجبرت الآلاف من الشيوعيين العراقيين على ترك تنظيمات حزبهم .



وأضطر أخرون ، قيادة وقواعد ، ......





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