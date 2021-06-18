حلبجة.. وفد دولي يطالب بايقاف الانتهاكات التركية

2021/06/18 | 21:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من 40 دولة يوم الجمعة، مونومينت حلبجة الشهيدة، مطالبا بايقاف الانتهاكات التركية داخل اقليم كوردستان.

وقالت جيسيكا بروبيرو، ممثلة الوفد للصحفيين: ان زيارتنا اليوم، كوفد السلام والديمقراطية والذي يضم ناشطين وصحفيين واعضاء مراكز مدنية لنحو 40 دولة، تأتي لدعم اخوتنا واخواتنا الكورد لكسر الصمت الدولي ازاء الانتهاكات التركية ضد البيئة وايقاف الهجمات التركية، مؤكدة ان الوفد سينقل تفاصيل الاوضاع الى العالم.

الوفد تفقد، اقسام مونومينت حلبجة، داعيا المنظمات المدنية في محافظة حلبجة الى الوقوف ضد الهجمات التركية على اقليم كوردستان.

PUKmedia حلبجة

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