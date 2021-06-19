القبض على خلية إرهابية نائمة مكونة من 10 أفراد في كركوك

2021/06/19 | 13:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت خلية الإعلام الأمني، السبت، بإلقاء القبض على 10 ارهابيين في محافظة كركوك.

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