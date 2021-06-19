2021/06/19 | 14:11 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب كردي يعد قرار رفع سعر الوقود في كردستان “سرقة جديدة”

اعتبر القيادي في حزب العدل الكردستاني ريبوار حمد، السبت، قرار حكومة إقليم كردستان زيادة سعر الوقود مجدداً بأنها سرقة جديدة.

وقال حمد إن “رفع سعر الوقود سيساهم بارتفاع الأسعار في الأسواق، لآن حركة السوق تعتمد على التنقل، وهذا يثقل كاهل المواطن مجددا”.

وأضاف أن “المواطن الكردي يتعرض لهجمة كبيرة من قبل أحزاب السلطة التي تستمر في استقطاع رواتب الموظفين، وتؤخر التوزيع وتارة أخرى ترفع نسبة الضرائب والوقود، وكل هذا من آجل استمرار سرقاتها”.

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