البصرة: الإيقاع بعصابة للسطو المسلح نفذت سرقات في محافظات عدة

2021/06/21 | 17:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت قوة مشتركة من قسم مكافحة اجرام البصرة ومديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب، الاثنين، من القبض على عصابة مختصة بالسطو المسلح وسرقة محال الصيرفة في محافظة البصرة وبعض محافظات العراق.وذكرت المديرية، في بيان، ان “العملية تمت من خلال جمع المعلومات والتحري التي اثمرت بالتوصل اليهم”.واشارت الى انه “ضبط بحوزتهم مبالغ مالية بالاضافة الى […]

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