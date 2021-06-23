روحاني: يمكننا منذ اليوم منح الصلاحيات للذهاب إلى فيينا

2021/06/23 | 13:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني، أنه “يمكن لطهران منذ اليوم، منح الصلاحيات لكبير المفاوضين، عباس عراقجي، ليذهب إلى فيينا ويوقع الاتفاق لإلغاء العقوبات”.وقال حسن روحاني: “تم حل الخلافات الأساسية في فيينا، وإذا أردوا يمكننا رفع العقوبات منذ اليوم”.وأضاف روحاني: “الحكومة الحالية أنهت الحرب الاقتصادية على إيران، وجرت الولايات المتحدة […]

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