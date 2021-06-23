العمل النيابية: التصويت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ضمن الدورة الحالية

2021/06/23 | 14:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت لجنة العمل النيابية، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال سيصوت عليه ضمن الدورة البرلمانية الحالية.وقالت عضو اللجنة انسجام الغراوي، في تصريح صحفي، إن “مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تمَّت قراءته قراءة أولى، وبدأنا بالقراءة الثانية، ولكن هناك الكثير من التعديلات على هذا القانون”.وأضافت أن “القانون سيعدل […]

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