العجيلي: يجب على الحكومة اتخاذ خطوات فعالة لاقناع المواطن بالانتخابات

2021/06/24 | 09:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق، عبد ذياب العجيلي، اليوم الخميس، ان على الحكومة اخذ خطوات فعالة لاقناع المواطن بأن الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة، معللا السبب هو التخوف من عملية تزوير نتائج الانتخابات.وقال العحيلي في لقاء عرضته قناة “الأيام” الفضائية، ان “بعض الجهات ستوظف موارد الدولة في عملية الدعاية الانتخابية”، مبينا […]

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