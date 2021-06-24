المفوضية تتعاقد مع شركة رصينة لأجهزة التحقق وتكشف اجراءاتها لمنع السلاح بالانتخابات

2021/06/24 | 14:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، عن تعاقدها مع شركة المانية رصينة لأجهزة التحقق، فيما كشفت عن اجراءاتها لمنع السلاح بالانتخابات.وقال مدير عام الدائرة هيمان تحسين حميد، في تصريح صحفي، إن “مفوضية الانتخابات على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر وملتزمة تماماً بالتوقيتات الزمنية التي صادق […]

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