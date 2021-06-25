الاستخبارات: ضبط 20 صهريجا معدا لتهريب النفط في 5 محافظات

2021/06/25 | 13:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة، ضبط ٢٠ صهريجا معدا لتهريب النفط، في خمسة محافظات.وقالت الوكالة في بيان، أن “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد ورود معلومات استخبارية، تمكنت من ضبط خرقين على الانابيب الناقلة للنفط الخام ضمن محافظتي البصرة و كركوك كذلك تم ضبط (٢٠) صهريج والقاء القبض على سائقيها […]

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