محلل سياسي: الحشد الشعبي بات قوة عصية على من اراد تهميشه و تخوينه

2021/06/26 | 19:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي سعود الساعدي، اليوم السبت، ان هيئة الحشد الشعبي بات قوة عصية على من اراد تهميشه و تخوينه، وان معركة داعش اكسبت الحشد الكثير من القدرات والامكانيات والخبرات.وقال الساعدي في تغطية خاصة حول استعراض الحشد الشعبي بثتها قناة الايام الفضائية، ان “ابناء التضحيات وحطب الحروب السياسية هم اصحاب القرار الوطني، وان […]

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