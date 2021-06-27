أوامر استقدام بحق مسؤولين في وزارة الداخلية بينهم مفتش عام

2021/06/27 | 11:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، اوامر استقدام بحق مسؤولين في وزارة الداخلية بينهم مفتش عام.وذكرت الهيئة في بيان، إن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت أوامر استقدامٍ لعدد من المسؤولين في وزارة الداخليَّة؛ على خلفيَّة التحقيق في القضية الخاصَّة بشكوى أحد اعضاء مجلس النواب المتضمنة توجيه اتهاماتٍ بحصول تجاوز على أموال الدولة […]

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