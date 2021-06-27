الشيخ حموي: استعراض الحشد بوجود مسؤولين كبار حمل “رسائل مهمة”

2021/06/27 | 20:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رأى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، همام حمودي، اليوم الاحد، ان الاستعراض العسكري لقوات الحشد الشعبي بذكرى تأسيسه السابعة، حمل رسائل مهمة.وقال حمودي في بيان، انه “تابعنا بفخر الاستعراض العسكري المهيب لقوات الحشد الشعبي في عيد تأسيسه، وإذ تهنئ شعبنا وحشدنا برجاله الابطال صناع الانتصارات، نؤكد ان الاستعراض بوجود القائد العام للقوات المسلحة […]

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