المقومات المشتركة بين الأساطير وقضية بدء الخليقة - عباس علي العلي

2021/07/01 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي لعل المشترك الأهم والذي تشير له كل الأساطير هو عامل المكان الأول الذي نشأ في المكون الأول (الخالق) والمكان الذي نشأ فيه المخلوق الأول الإنسان, ففي جميع الأساطير التي فيها تأثير للنهج الديني أو متأثرة بعوامل دينية سماوية نرى أن السماء هي المكان المشترك بينها, أو الأعلى بوجه أدق في الأسطورة البابلية لتفرق بين العلو الذي هو فوق السماء بأعتبارها مخلوق سيتم خلقه لاحقا وبين البعد المكاني الذي يفرق عن ال ......





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