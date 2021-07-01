صورة الخليقة في النص الديني من التوراة إلى القرآن - عباس علي العلي

2021/07/01 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي في النص القدسي نستكشف نقاط مهمة لا يمكن أن نمر عليها مرور الكرام دون أن نستدل على مقاصد في الجعل والخلق كلها تتصل بالكثير من المفاهيم التي نعيش انعكاساتها اليوم فيمن يدعون تعارض بين الفهم الرسالي وحقيقة تصويره لما هو اليوم محل جدال بين من يدعون العلم الوضعي وتعارض نتائجه مع ما هو مسطور في النص القدسي.قبل الدخول في تفاصيل هذا المبحث علينا أن نفرق بين النص الديني الوارد في القرآن الكريم والمحفوظ ......





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