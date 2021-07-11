وزير الخارجية المصري يبحث في بروكسل تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي

2021/07/11 | 13:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري على رأس وفد اليوم الأحد إلى العاصمة البلجيكية بروكسل فى زيارة يبحث خلالها دعم التعاون واستعراض آخر التطورات خاصة ملف سد النهضة الإثيوبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في بيان صحافي اليوم، إن “الوزير شكري سيقوم خلال الزيارة بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي”.

وأضاف المتحدث أنه “من المقرر أيضاً أن يعقد الوزير شكري لقاءً مع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسؤولين بالمفوضية الأوروبية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك”.

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