حلبجة تستقبل 90 الف سائح خلال عطلة العيد

2021/07/25 | 22:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة السياحة في محافظة حلبجة، يوم الاحد 25/7/2021، عن ازدياد نسبة السياح الذين زاروا المناطق السياحية في المحافظة.

وقال احمد غريب مدير دائرة السياحة في محافظة حلبجة خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان المناطق السياحية في محافظة حلجبة شهدت توافد عدد كبير من السياح.

واضاف: ان المحافظة استقبلت خلال عطلة عيد الاضحى المبارك اكثر من 90 الف سائح، مشيرا الى ان اغلب السياح توجهوا الى مصيف احمد آوا السياحي.

واوضح: ان السياح الوافدين الى المحافظة اغلبهم من محافظات الوسط والجنوب العراق، مبينا ان دخولهم الى كان عبر المنافذ البرية.

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