تقديرا لانجازها.. بطلة الكاراتيه المصرية تحمل علم بلادها بختام الاولمبياد

2021/08/06 | 12:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت البعثة المصرية المشاركة في اولمبياد طوكيو 2020، اختيار جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه، لحمل علم مصر في حفل ختام دورة الالعاب الأولمبية يوم الثامن من آب .وجاء قرار البعثة نتيجة الانجاز الذي حققته جيانا فاروق، بعد ان باتت اول فتاة مصرية وعربية وافريقية تحقق ميدالية في منافسات الكاراتيه بالاولمبياد.واصبحت جيانا اول لاعبة مصرية تحقق ميدالية في الكاراتية بالاولمبياد، وثاني رياضي عربي بعد ميدالية الاردني عبد الرحمن المصاطفة في منافسات وزن تحت 67 كغم.وتعد ميدالية فاروق الميدالية رقم 36 في تاريخ مصر الاولمبي، والرابعة في دورة طوكيو 2020، لتعادل بعثة مصر عدد ميدالياتها في اولمبياد لندن 2012، وتتخطى عدد ميداليات ريو دي جانيرو 2016.وتخوض جيانا فاروق مباراة الدور قبل النهائي اليوم من اجل المنافسة على التأهل للنهائي، وهي ضامنة البرونزية./انتهى3

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