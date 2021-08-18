جنايات الرصافة: أحكام بالحبس الشديد بحق موظفين في وزارة الصحة

2021/08/18 | 11:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن القضاء العراقي، اليوم الاربعاء، عن صدور اربعة احكام بالحبس الشديد لمدة سنتين لموظفين في وزارة الصحة لاختلاسهم اكثر من ستة مليارات دينار.وذكر الإعلام القضائي في بيان، ان “محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية اصدرت اربعة احكام بالحبس الشديد لمدة سنتين لموظفين اثنين في وزارة الصحة […]

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