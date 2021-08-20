إشكالية العنف الديني والتطرف من وجهة نظر أجتماعية - عباس علي العلي

2021/08/20 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي العنف الديني والتطرف يدرس علماء الأجتماع الظاهرة الأجتماعية بأعتبارها حدث له مقدمات بنت معطيات وأسس لجذور تنمو منها الظاهرة وتتطور وتنتج وليس هناك ظاهرة أجتماعية في طول وعارض التأريخ الأجتماعي للإنسان ظهرت ونمت وأزدهرت ما لم تتشارك فيها الكثير من الأسباب والمسببات والعلل التي تتعاضد جميعا بشكل أو بأخر وبمستويات تأثيرية حسب ما يمس جانب منها شكلية وفحوى الظاهرة لتنتج بالأخر هذا المظهر الأجتم ......





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