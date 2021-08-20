مهاجم جزائري يوقع على كشوفات الديوانية

2021/08/20 | 09:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ نينا/ وقع المهاجم الجزائري محمد الامين حامية على كشوفات نادي الديوانية الرياضي لتمثيله في الموسم الكروي القادم .وقال مصدر في الهيئة الادارية للنادي " ان حامية سبق له ان لعب لاندية اتحاد الجزائر و مولودية وهران وجمعية عين مليلة ، وهلال الشابة التونسي .يذكر ان الديوانية جدد تعاقده مع لاعب الوسط الارجنتيني ماكسي رولون وتعاقد مع شقيقه ليوناردو رولون ولاعب وسط المنتخب الغيني موستيه اضافة الى عدد من اللاعبين المحليين ./ انتهى

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