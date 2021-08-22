العمليات المشتركة تنفي سحب القوات الأمنية من قضاء الطارمية

2021/08/22 | 19:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، بوجود أوامر لسحب القوات الأمنية من قضاء الطارمية شمال بغداد، فيما أوضحت آخر تطورات الموقف الميداني.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي في […]

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