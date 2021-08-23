ممثل مصري مشهور يتهم منتج معروف بالوقوف وراء أزمته الصحية

2021/08/23 | 22:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم الفنان المصري نضال الشافعي، المنتج مدحت سعد بالتسبب في إصابته بثقب في القولون أدى إلى دخوله غرفة العمليات، فجر الأحد، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

وقال الشافعي، إنه ضاق ذرعا من وعود منتج فيلمه الجديد “ميني بار” التي لم ينفذها على مدار 3 أعوام كاملة، مضيفا أن آخر الوعود كان الانتهاء من تصوير الفيلم يوم الجمعة الماضية، إلا أن المنتج لم يحقق هذا الوعد أيضا.

وشدد على أن عدم وفاء منتج الفيلم بوعوده معه أدخله في حالة انفعال داخلي شديد، الأربعاء الماضي، ما تسبب في تعرضه لأزمة صحية وحدوث انفجار في القولون.

وطالب الشافعي زملاءه بعدم التعامل مع المنتجين غير الموثوق فيهم كي لا يصابوا بأي أضرار صحية أو ما إلى ذلك.

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