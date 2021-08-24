2021/08/24 | 21:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميحددت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، أسباب الحوادث المرورية في عموم البلاد، فيما كشفت عن طرق معالجة تلك الحوادث ومنع تكرارها.وقال مدير العلاقات والإعلام في المرور العامة العميد حيدر كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحوادث المرورية تعود لسببين؛ الاول يتحمله السائق والاخر يتعلق بالطرق والشوارع"، لافتا الى أن "القسم الاكبر من الحوادث يقع على عاتق السائق وعلى وجه الخصوص خلال قيادة العجلة في الطرق الخارجية وعدم الانتباه ووضع مسافة الامان، بالاضافة الى الانشغال بالهاتف والامور الاخرى التي تتنج عنها الحوادث المرورية".وأضاف، أن "السبب الاخر والذي يتعلق بالطرق والشوارع هو وجود المطبات والتخسفات في بعض الطرق، بالاضافة الى عدم وجود الانارة والتي تؤدي الى حوادث مرورية بين الفينة والاخرى"، مبينا أن "دائرة المرور تجري بشكل مستمر دورات تثقيفية حول كيفية استخدام الطرق عبر البرامج التلفزيونية والندوات".وأشار إلى أن "تقليل نسبة الحوادث امر يتعلق بثقافة سائقي المركبات وقدرتهم على تلافي العناصر المفاجئة في الطرق، فضلا عن ترك ما يشغلهم اثناء القيادة وعدم الافراط بالسرعة والوصل الى السرعات الجنونية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تحدد أسباب الحوادث المرورية وطرق معالجتها) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تحدد أسباب الحوادث المرورية وطرق معالجتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).