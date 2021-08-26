النفط تستثني ابناء الموظف المتوفي بكورونا من شروط التشغيل بصفة اجر يومي

2021/08/26 | 14:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، استثناء ابناء الموظفين المتوفين بكورونا من شروط ومعايير التشغيل بصفة اجر يومي في تشكيلات الوزارة.وذكر بيان للوزارة، أن “وزارة النفط قررت استثناء ابناء الموظفين المتوفين بسبب جائحة كورونا من الذين تمت اصابتهم اثناء العمل من شروط ومعايير التشغيل بصفة اجر يومي في تشكيلات الوزارة”.وأضاف أن “قرار الاستثناء […]

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