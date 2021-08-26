الرئيس العراقي: التجربة المصرية بالبناء جديرة بأن يحتذى بها

2021/08/26 | 19:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: قال إبرهم صالح الرئيس العراقي، إن التجربة المصرية بالبناء والتنمية وإعادة الأمن والاستقرار في ربوع مصر جديرة بأن يحتذى بها في العراق ودول المنطقة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي محب للعراق.وأضاف إبراهيم صالح، إن الرئيس عبد …

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