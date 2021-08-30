مبابي يقود سان جيرمان للفوز على ريمس في ليلة ظهور ميسي

2021/08/30 | 01:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةحقق فريق باريس سان جيرمان فوزاً مستحقاً على حساب نظيره ستاد ريمس بنتيجة 2-0، في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، على أرضية ملعب "أوغيست دولون ".ورفع باريس سان جيرمان رصيده بعد هذا الفوز الى 12 نقاط في صدارة الترتيب العام، في حين تجمد رصيد ريمس عند النقطة 3 في المركز السابع عشر.وسجل كيليان مبابي هدف التقدم لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة "16" بعد كرة عرضية من دي ماريا حولها مبابي برأسية في الشباك.وسجل ريمس التعادل لكن الغي بداعي التسلل، قبل أن يسجل كيليان مبابي هدف ثاني في الدقيقة "63" مستغلاً كرة عرضية من أشرف حكيمي.يذكر أن المباراة شهدت مشاركة ليونيل ميسي لأول مرة بقيمص الفريق الباريسي، حيث لعب كبديل لنيمار.

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