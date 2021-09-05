نجل المرجع السيستاني يشارك في مراسم تشييع المرجع الحكيم (صورة)

2021/09/05 | 09:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

شارك محمد رضا نجل المرجع الأعلى علي السيستاني، الأحد، في مراسم تشييع المرجع محمد سعيد الحكيم في النجف.

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وأعلن مكتب المرجع الحكيم، في وقت سابق، أنّ مراسم التشييع ستنطلق في الثامنة من صباح اليوم، من مكتبه في مدينة النجف، فيما ستقام مراسم العزاء في مسجد السهلة لمدة ثلاثة أيام.

وسيدفن جثمان المرجع الحكيم في "مقبرة السادة العلماء من آل الحكيم" قرب العتبة العلوية.

وشهدت مدينة كربلاء، السبت، مراسم تشييع للمرجع الراحل بالتزامن مع إعلان الحداد في البلاد.

وتوفي المرجع الحكيم ظهر الجمعة في إحدى مستشفيات النجف إثر نوبة قلبية عن عمر ناهز 87 عاماً.

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