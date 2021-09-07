"لحظة تاريخية".. روبوت ناسا المريخي يلتقط صخرة من الكوكب الأحمر

2021/09/07 | 07:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكمل الروبوت المتجول التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الخطوة الأولى الحاسمة في مهمة تستمر عقدا من الزمن لإعادة قطع من المريخ إلى الأرض، بجمعه صخرة والحفاظ عليها في غطاء محكم، بعد محاولة فاشلة الشهر الماضي.

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