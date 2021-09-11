النائب العام المصري يأمر بالتحقيق في واقعة

2021/09/11 | 11:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة المصرية أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي أصدر أمرا بالتحقيق في واقعة الفيديو المتداول الخاص بإهانة طبيب بجامعة عين شمس لممرض.

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