كم سيكون عدد سكان العراق مع حلول 2030 ؟

2021/09/18 | 13:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التخطيط، السبت، توقعاتها بشأن عدد سكان العراق في العام 2030، وفيما أشرت تراجعا في معدلات نسبة النمو السنوية للسكان.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح تابعهNRT عربية (18 ايلول 2021 ) ، إن "توقعات الوزارة تشير إلى أن عدد سكان العراق في العام 2030 سيصل إلى 50 مليون نسمة في ظل التقديرات السنوية للسكان الذين يزدادون بمعدل 850 ألفاً إلى مليون نسمة في السنة الواحدة بنسبة النمو السنوية البالغة 2.6" لافتا إلى أنه "في عام 2050 ربما يقترب سكان العراق من 80 مليون نسمة".

ولفت إلى أن "الوزارة وضعت سابقا خطة مسبقة في رسم السياسات السكانية بعيدة المدى، وهناك تحديث على مسارات هذه الخطة من خلال ادماج البعد السكاني في الخطط التنموية والتركيز على آليات استيعاب هذه الزيادة في عدد السكان ".

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