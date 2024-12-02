وزير الموارد: اعتماد أساليب حديثة لتربية الأسماك في العراق

2024-12-02 19:55:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- حسن الفواز

أشاد وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الإثنين، باعتماد مربين أساليب حديثة لتربية الأسماك في العراق، منوها بعزم الوزارة على إزالة جميع البحيرات المتجاوزة بعد ردم 9 آلاف منها.

وقال ذياب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إننا " نواصل العمل على ردم بحيرات الأسماك، بعد أن تجاوزنا ردم 9 آلاف بحيرة ولن نبقي بحيرة واحدة غير مجازة"، مشيراً إلى أن "المياه الجوفية مخزونة في أفضل المخازن تحت الأرض إذ لا يحصل فيها تبخير أو خسارة".

وأضاف، أن "المياه الجوفية ثروة مائية للأجيال الحالية والمستقبل، أما استخراجها لإنتاج الأسماك فيمثل فوضى وأسلوب بدائي خاطئ يهدر هذه الثروة عبر ضخ مياهها في الأحواض وتعريضها للتبخير".

وتابع ذياب، أن "هناك طرق حديثة لتربية الأسماك، وثمة من يعملون بطرق علمية جيدة وحققوا نتائج ايجابية جداً، إذ يربون الأسماك في أحواض مغلقة داخل مسقفات، ويستهلكون كميات محدودة جداً من المياه، لأن الأسماك تعيش في المياه ولا تشربها، والتبخير هو الذي يهدر المياه".