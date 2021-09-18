الغانمي يصل المملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد رفيع

2021/09/18 | 20:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم السبت، إلى المملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد امني رفيع المستوى، بينما كشفت بيان رسمي عن سبب الزيارة.وذكرت الوزارة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن وزيرها “عثمان الغانمي وصل،اليوم، إلى المملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد امني رفيع المستوى”.وأضاف البيان، أن “وزير …

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