رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يستقبل رئيس مجلس النواب

2021/09/25 | 21:32 - المصدر: قناة التغيير

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بدأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي زيارة رسمية الى الإمارات العربية المتحدة.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب, إن الحلبوسي يرافقه وفد نيابي، وصل إلى دولة الإمارات العربية في زيارة رسمية وكان في استقباله رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش, ذكر ان الحلبوسي قد أجرى مؤخرا زيارة رسمية الى مصر التقى خلالها بعدد من المسؤولين بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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