الدفاع النيابية تحدد مصير قوانين الخدمة الإلزامية والأمن الوطني والمخابرات

2021/09/26 | 18:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، مصير قوانين الخدمة الإلزامية والأمن الوطني والمخابرات.وقال رئيس اللجنة، محمد رضا في تصريح للوكالة الرسمية، إن “لجنة الأمن والدفاع كانت تأمل أن يصل قانونا جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات في وقت مبكر إلى اللجنة “، مبيناً أن “القانونين وصلا إلى اللجنة بوقت متأخر ولا يوجد وقت كاف لقراءتهما قراءة أولى وثانية ولم تكن هناك جلسات برلمانية”.وأشار إلى أن “قانون الخدمة الإلزامية لم يصل حتى الآن إلى اللجنة وإنما وصل الى هيئة الرئاسة”، مؤكداً أن “اللجنة داعمة لتشريع قانون الخدمة الإلزامية لإعطاء العراق دعما وزخما على مستوى القوة والدفاع وعلى مستوى […]

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