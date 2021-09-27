2021/09/27 | 17:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني علقت شركة فيسبوك، اليوم الاثنين، نسخة جديدة من تطبيق “إنستغرام” كانت تعمل على إنشائها خصيصا للأطفال دون 13 عاما بصفة مؤقتة، في خطوة تأتي وسط معارضة متزايدة للمشروع.وروجت فيسبوك لتطبيق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيسبوك يعلق مشروع “إنستغرام كيدز” مؤقتا بعد تزايد المعارضة المركز الخبري الوطني.

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