بعد انقطاع لمدة عامين.. إسطنبول تستعد لأكبر معرض للكتاب العربي

2021/09/28 | 09:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا / تستعد مدينة إسطنبول التركية، بعد أيام قليلة، لاحتضان فعاليات المعرض الدولي للكتاب العربي في طبعته السادسة، في تظاهرة تعتبر الأكبر من نوعها خارج البلدان العربية، وفق المنظمين.ووفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للفاعلية الدولية فبعد انقطاع لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، يعود معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بنسخته السادسة من 9 ولغاية 17 تشرين الأول المقبل، تحت شعار “حلّق بالمعرفة”.وينظّم المعرض الذي يستمر تسعة ايام اتّحاد النّاشرين الأتراك"، بالتعاون مع "الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي ومن المقرر أن يُشارك به أكثر من 250 دار نشرٍ عربية، من 19 دولة عربية وأجنبية ./انتهى

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