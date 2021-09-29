استمرار النشاط الزلزالي في محيط محافظة السليمانية بتسجيل 5 هزات أرضية الليلة

2021/09/29 | 00:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة النقل العراقية، الثلاثاء، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي استمرارا واضحا للنشاط الزلزالي لهذا اليوم جنوب شرق كلار من محافظة السليمانية.

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وبين تقرير للهيئة العامة تلقى "ناس"، نسخة منه (28 أيلول 2021)، ان "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة سجلت عند تمام الساعة 10:10:43 مساء اليوم حسب التوقيت المحلي هزة ارضية وبلغت قوتها (3،6) درجة حيث تبعد (14)كم جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية".

وأضاف "كما سجلت مراصدنا (4) هزات ارضية خفيفة أخرى تراوحت قوتها بين (3،1-2،7) درجة في نفس المنطقة".

وتابع البيان "وتم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى".

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