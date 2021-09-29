2021/09/29 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت دولة الإمارات الاجتماع المرئي

لمجموعة عمل الاتصال التابعة للتحالف

الدولي ضد داعش، والتي تترأسها دولة

الإمارات مع كل من الولايات المتحدة

الأمريكية والمملكة المتحدة.

وبحسب وكالة انباء الامارات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة عمل الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة عمل الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).