بلاسخارت: بعثة الأمم المتحدة تواكب التحضيرات ليوم الاقتراع

2021/09/30 | 01:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث رئيس مجلس المفوّضين جليل عدنان خلف، رئيسة بعثة الأمم المتحدة العراق جينين بلاسخارت، التحضيرات ليوم الاقتراع.وذكر بيان لمفوضية الانتخابات تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس المفوّضين القاضي جليل عدنان خلف، أستقبل في مقر المفوضية ببغداد، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت لاستعراض الاستعدادات النهائية لاقتراع 10 تشرين الأول 2021".وأضاف، أن "رئيس المجلس استهل اللقاء بتقديم إحاطة كاملة عن مجمل الخطوات وآخر التحضيرات على مستوى العراق لإجراء الانتخابات بمستوى ما بذلته ملاكات مفوضية الانتخابات من جهود طوال الأشهر الماضية". من جانبها، أكدت بلاسخارت على المواكبة المستمرة لهذه التحضيرات من قبل بعثة الأمم المتحدة وتعاونها اللامحدود مع مجلس المفوضين الحالي في سبيل تحقيق انتخابات رصينة تحظى بثقة الشارع العراقي.وفي نهاية اللقاء، شكرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة، جميع أعضاء مجلس المفوضين على ما يقومون به من عمل ومتابعة دائمة للملاحظات التي تطور العملية الانتخابية وتدفعها إلى الأمام.

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